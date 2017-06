Predators volta a vencer o Penguins e empata finais da NHL

Iguais

Está tudo igual nas finais da Stanley Cup, na NHL. Na noite desta segunda-feira (6), o Nashville Predators voltou a vencer o Pittsburgh Penguins, por 4 a 1, e empatou a série em 2 a 2 depois de ter perdido os dois primeiros jogos.

Calle Jarnkrok abriu o placar. Sidney Crosby empatou ainda no primeiro período, mas a reação do Penguins parou por aí. No segundo período, Frederick Gaudreau e Viktor Arvidsson recolocaram os donos da casa na frente. Filip Forsberg ainda ampliou no período final.



Até agora, os mandantes venceram os quatro jogos na série. Em seguida, o duelo volta para um jogo em Pittsburgh na quinta-feira, às 21h. O jogo 6 será domingo, no Tennessee. Se o jogo 7 for necessário, ele ocorrerá na quarta-feira da próxima semana, dia 14, na Pensilvânia.

