Seahawks desiste de Kaepernick e assina com Austin Davis

Escolha

Austin Davis passou parte da temporada passada no elenco do Denver Broncos

Austin Davis passou parte da temporada passada no elenco do Denver Broncos Foto: NFL / Divulgação / Divulgação

A busca do Seattle Seahawks por um quarterback reserva chegou ao fim. E o escolhido não é Colin Kaepernick, que visitou o time na semana retrasada. A franquia optou por assinar com Austin Davis.

Davis, de 28 anos, está na NFL desde 2012 — o mesmo ano em que Russell Wilson se tornou profissional. O jogador não foi draftado e logo em seguida assinou com o St. Louis Rams. Desde então, ele teve passagens por Dolphins, novamente com o Rams, Cleveland Browns e Denver Broncos.

Leia mais:

Ex-colega de Manziel no Browns confia em volta do QB à NFL

Derek Carr define data limite para negociar novo contrato com o Raiders

Packers investe mais para dar suporte a Aaron Rodgers

O técnico Pete Carroll já havia indicado que o time não assinaria com Kaepernick, ex-titular do San Francisco 49ers e que segue desempregado. O treinador afirmou que Kaepernick ainda poderia ser "titular nesta liga", que o Seahawks já tinha um titular em Russell Wilson — um indicativo de que não houve acerto financeiro entre as partes.

Austin Davis tem 13 jogos na carreira, 10 deles como titular. O aproveitamento dos passes é de 62,4%, com 2.548 jardas, 13 touchdowns e 12 interceptações.



O Seattle Seahawks tem três quarterbacks no elenco: Russell Wilson, Austin Davis, Trevone Boykin — Jake Heaps acabou cortado.



*ZHESPORTES