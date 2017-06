Técnico do Raiders posta vídeo de touchdown de Marshawn Lynch em treino

Preparação

Lynch treina com Derek Carr para ajustar o entrosamento

Os treinos para a temporada 2017 da NFL estão apenas no começo, mas Marshawn Lynch já mostra que pode ser um diferencial para o Oakland Raiders. O técnico Jack Del Rio postou um vídeo em seu Twitter com um touchdown do running back.

Os times estão atualmente nas fases iniciais dos treinamentos — as chamadas OTAs (atividades organizadas do time), que são de presença voluntária, sem equipamentos de proteção (apenas capacete) e com contato limitado.

Os treinos começam a ficar mais pesados para os running backs em julho, durante o training camp. A pré-temporada começa em agosto. O Raiders estreia na temporada regular no dia 10 de setembro, contra o Tennessee Titans.

