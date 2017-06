Warriors volta a vencer o Cavs com facilidade e abre 2 a 0 nas finais

Força ofensiva

Se o Cleveland Cavaliers quiser repetir o título do ano passado, terá que conseguir outra virada. Desta vez, no entanto, contra um Golden State Warriors que tem Kevin Durant. Na noite desta domingo (4), o ala novamente liderou o time de Oakland em uma vitória tranquila por 132 a 113 para abrir 2 a 0 nas finais da NBA.

Por mais que o Cavs estivesse com uma defesa ajustada em relação ao primeiro jogo, o poderio ofensivo do Warriors se mostrava imparável. Foram 40 pontos apenas no primeiro quarto de jogo.

Cleveland conseguiu equilibrar as ações no segundo período, mas o Warriors exigia o nível máximo todo tempo. O excesso de minutos em quadra fez LeBron James cansar, e o Warriors abriu uma vantagem confortável. Assim como no jogo 1, os times chegaram a descansar os titulares nos últimos minutos.

Kevin Durant teve 33 pontos e 13 rebotes, enquanto Stephen Curry conseguiu um triplo-duplo — 32 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Klay Thompson voltou a aparecer bem ofensivamente, com 22 pontos.

Pelo Cavs, o trio de ferro pontuou bem. LeBron James também teve um triplo-duplo, com 29 pontos, 14 assistências e 11 rebotes. Kevin Love anotou 27 pontos e sete rebotes, enquanto Kyrie Irving teve 19 pontos e sete assistências.



O Golden State Warriors confirmou a vantagem de mando de quadra nos dois primeiros jogos. Agora, a série vai para Cleveland para duas partidas — e o Cavs terá que vencer pelo menos uma para que o duelo retorne a Oakland. O próximo jogo é na quarta-feira, às 22h.

