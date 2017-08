Cairo Santos sofre lesão muscular, e Chiefs contrata kicker reserva

Precaução

O brasileiro Cairo Santos se recupera de uma lesão muscular na virilha. Por isso, o Kansas City Chiefs optou por assinar com outro jogador para a posição: Sam Ficken, que está em seu segundo ano na NFL.

O técnico Andy Reid disse que a situação de Cairo não estava clara. Ele pode ficar até duas semanas de fora. No entanto, não preocupa para o início da temporada regular. O brasileiro está na equipe desde 2014 e recentemente assinou uma renovação de um ano.



— Ele (Cairo Santos) sentiu um puxão na virilha. Pode ser um problema mal cicatrizado de uma lesão que ele teve na universidade. Então, vamos monitorar e ver como se desenvolve. Mas não é nada sério. Ele vai ficar bem — explicou Reid.



Ficken, de 24 anos, jogou na Universidade de Penn State. Ano passado, ele ficou a pré-temporada no Jacksonville Jaguars, mas foi cortado antes da temporada regular. A tendência é que ele seja titular na sexta-feira (11), quando o Chiefs recebe o San Francisco 49ers no primeiro jogo do time na pré-temporada.



Esta é a segunda vez que Cairo tem competição na posição. Logo em seu primeiro ano, em 2014, precisou vencer a batalha com o veterano Ryan Succop para seguir no elenco — desde então, Succop joga no Tennessee Titans. Em 2015 e 2016, o brasileiro foi mantido como o único kicker da pré-temporada para ter mais oportunidades de chutar. Na temporada regular, todos os times costumam manter apenas um kicker.

