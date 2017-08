Por avaliação de talentos, times dão a largada na pré-temporada da NFL

Bola oval

Depois de um campo cheio de reservas no Jogo do Hall da Fama entre Dallas Cowboys e Arizona Cardinals, a pré-temporada começa a envolver todos os 32 times da NFL nesta semana. Na quarta (9), Carolina Panthers e Houston Texans abrem a semana 1 dos amistosos — e todas as equipes da liga entram em campo até o domingo em 16 partidas. Não há transmissões para a TV brasileira — é possível ver o jogo no Game Pass, sistema de assinaturas pelo site da NFL.

Com elencos de 90 jogadores — que deverão ser reduzidos para 53 antes da temporada regular —, a pré-temporada serve basicamente para dar ritmo aos titulares, rodagem aos novatos e avaliar os talentos do grupo. Por isso, é comum ver as principais estrelas basicamente no banco o tempo todo.

Um dos destaques da rodada é o primeiro jogo do Los Angeles (ex-San Diego) Chargers na nova casa. O time receberá às 21h de domingo o Seattle Seahawks no pequeno StubHub Center, estádio com capacidade para 30 mil pessoas e que receberá a equipe de maneira provisória enquanto o novo estádio em parceria com o Rams, em Inglewood, não fica pronto.

Informações sobre a semana 1:

— Primeira escolha do último draft, o defensive end Myles Garrett estreia na quinta, quando o Cleveland Browns recebe o New Orleans Saints.

— O quarterback titular do Browns será Brock Osweiler.

— O jogo desta quarta terá um potencial duelo de running backs novatos que prometem — Christian McCaffrey e D'Onta Foreman.

— Jay Cutler foi contratado recentemente pelo Miami Dolphins, mas ainda não jogará. Com isso, Matt Moore será o quarterback titular do Miami Dolphins contra o Atlanta Falcons na quinta.

— O wide receiver Quincy Enunwa, que deveria ser o alvo principal do New York Jets, está fora da temporada com uma lesão no pescoço. O jogo contra o Tennessee Titans, no sábado, começa a definir quem serão os novos principais alvos — e quem será o quarterback titular entre Josh McCown, Bryce Petty e Christian Hackenberg.

Jogos da semana 1 da pré-temporada:

Quarta-feira, 9 de agosto

20h30min Carolina Panthers x Houston Texans

Quinta-feira, 10 de agosto

20h Miami Dolphins x Atlanta Falcons

20h Buffalo Bills x Minnesota Vikings

20h30min Baltimore Ravens x Washington Redskins

20h30min New England Patriots x Jacksonville Jaguars

21h Green Bay Packers x Philadelphia Eagles

21h Cleveland Browns x New Orleans Saints

21h Chicago Bears x Denver Broncos

Sexta-feira, 11 de agosto

20h New York Giants x Pittsburgh Steelers

20h30min Cincinnati Bengals x Tampa Bay Buccaneers

22h Kansas City Chiefs x San Francisco 49ers



Sábado, 12 de agosto

20h30min New York Jets x Tennessee Titans

22h Los Angeles Rams x Dallas Cowboys

23h Arizona Cardinals x Oakland Raiders

Domingo, 13 de agosto

14h30min Indianapolis Colts x Detroit Lions

21h Los Angeles Chargers x Seattle Seahawks

