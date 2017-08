Quais as cinco cidades que podem receber uma expansão da NBA

Planos

A NBA tem o mesmo número de times desde 2004, quando o Charlotte Bobcats (atual Charlotte Hornets) ingressou na liga. Este será, portanto, o maior período da história da liga sem mudança no número de franquias. Mas, aos poucos, o cenário começa a se ajustar para uma expansão. Recentemente, o comissário Adam Silver admitiu que Seattle está nos planos da NBA.

— É inevitável que em algum momento, nós comecemos a analisar o crescimento no número de franquias, como sempre foi feito na liga, e Seattle sem dúvidas vai estar em uma pequena lista de cidades que analisaremos — garantiu o chefão da liga, em entrevista ao Players' Tribune.

Leia mais:

Dono do Nets pede US$ 2 bilhões para vender o time da NBA

Seis times fazem propostas ao Cavs por Kyrie Irving

Como funciona o teto salarial da NBA

Seattle teve o Supersonics de 1967 a 2008, quando o time foi movido e se tornou o Oklahoma City Thunder. Outra cidade que já teve franquia e está novamente nos planos é Vancouver, no Canadá — que teve o Grizzlies de 1995 a 2001, quando a equipe se mudou para Memphis.

O Prime Time analisa as cinco cidades que têm chances reais de receber a NBA nos próximos anos.

1. Seattle (Washington)

Se a NBA passar por um processo de expansão, é inimaginável que Seattle não estará nele. Já há um mercado forte na região, há um projeto de renovação da KeyArena e um público fanático pelo antigo Supersonics. O maior problema é que Chris Hansen, principal empresário disposto a levar a NBA à cidade, não é bem visto pelos donos das franquias. E Steve Ballmer, que chegou a ensaiar uma parceria com Hansen, comprou o Los Angeles Clippers em 2014.

2. Vancouver (Canadá)

A NBA não deu certo em Vancouver porque, entre o fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, uma desvalorização do dólar canadense e outras dificuldades comerciais inviabilizaram a franquia, que foi movida para o Tennessee. Atualmente, a economia canadense está mais forte. Apesar do Toronto Raptors ter assumido a identidade de "time do Canadá", a parte oeste do país ainda é um mercado consistente.

3. Louisville (Kentucky)

O estado do Kentucky é fanático por basquete. A cidade de Louisville já teve equipes profissionais — como o Kentucky Colonels, que era da ABA, mas não se juntou à NBA na fusão das ligas em 1976. O principal problema para a região é que o mercado local é dominado pelos esportes universitários.

4. Cidade do México (México)

A capital mexicana é uma das maiores cidades do mundo e é um mercado ainda inexplorado pelas ligas profissionais americanas. Um time da NBA reuniria o público local e também aproximaria os latinos que moram nos Estados Unidos. O lado negativo é que muitos jogadores poderiam ser resistentes a morar no México.

5. Las Vegas (Nevada)

A cidade de Las Vegas é um mercado interessante, cheio de oportunidades e com uma nova arena. Mas, além de ser uma incógnita para franquias esportivas, acabou de receber dois times: o Vegas Golden Knights, da NHL — com quem um eventual time da NBA dividiria a T-Mobile Arena — e o Raiders, da NFL, que deixa Oakland.

*ZHESPORTES