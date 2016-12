Chefe de equipe da Mercedes diz que pilotos terão de trabalhar pela equipe em 2017

Fórmula-1

A decisão de Nico Rosberg de se aposentar após a conquista do Mundial 2016 de Fórmula-1 provocou mudanças na Mercedes. A equipe alemã ainda não anunciou quem será o substituto do atual campeão — mas já tomou uma decisão que vale para o ano que vem, e que vale principalmente para Lewis Hamilton: os dois pilotos do time terão de respeitar as ordens dos chefes e pensar, principalmente, na escuderia.

Principal dirigente dos prateados, Toto Wolff falou sobre a situação vivida pela Mercedes no final da última temporada, quando Hamilton e Rosberg disputaram o título até a prova derradeira do ano, e o inglês desobedeceu ordens da equipe para tentar ficar com o campeonato.

— Nosso time quebrou recordes. Nós temos perseguido nossas metas com paixão e determinação, e fomos testados por desafios inesperados. Nico foi coroado campeão e depois deixou os palcos. Lewis precisou de força e caráter para lidar com a derrota com compostura e dignidade. Celebramos o sucesso e aprendemos com os nossos erros — disse Wolff, nesta quarta-feira, na festa de encerramento do ano da equipe, na sede de Brackley, na Inglaterra.

Leia mais:

Felipe Massa abandona aposentadoria e retorna à Williams, diz revista

Hamilton pede que Mercedes não repita troca de mecânicos entre os pilotos em 2017

Empresária diz que estado de saúde de Schumacher continuará como assunto privado



Na sequência, o dirigente afirmou que a Mercedes não permitirá nenhum tipo de comprometimento aos seus valores por parte dos pilotos que estarão nos cockpits a partir do ano que vem.

— Enquanto avançamos, continuamos a nos guiar, acima de tudo, pelos melhores interesses do nosso time. Nossa filosofia é maior do que qualquer temporada ou qualquer pessoa. Nossos valores têm sido a pedra fundamental de três títulos mundiais. E não vai haver comprometimento a isso quando começarmos nossa batalha poela quarta taça em 2017 — completou.

*ZHESPORTES