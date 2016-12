Dança das cadeiras: veja como está o grid da Fórmula-1 para 2017

Quatro vagas abertas

A menos de três meses do início da temporada 2017, a Fórmula-1 ainda tem quatro vagas indefinidas no grid. Três das 11 equipes — Mercedes, Sauber e Manor — ainda não confirmaram a dupla de pilotos.

A maior expectativa é quem será o substituto de Nico Rosberg. Campeão mundial em 2016, o alemão surpreendeu ao anunciar a sua aposentadoria. O mais cotado é Valtteri Bottas, da Williams, mas a confirmação dependeria de a escuderia inglesa encontrar um experiente substituto para o finlandês.

Corre por fora na disputa o "prata da casa" Pascal Wehrlein, da academia de jovens pilotos da Mercedes e que disputou o campeonato deste ano pela nanica Manor. Caso Bottas vá para a Williams, um dos potenciais substitutos é Felipe Massa, que deixaria a aposentadoria a pedido da direção do ex-time.



A decisão da Mercedes também é importante para Sauber — que só confirmou até agora o sueco Marcus Ericsson — e Manor anunciem os pilotos. Se não for para a Mercedes, Wehrlein é cotado para os dois times, ainda mais diante do desconto oferecido pela Mercedes no fornecimento de motores (no caso da Manor) ou reforço financeiro (no caso da Sauber, que usa propulsores Ferrari).

Quem também aguarda pelo desfecho é Felipe Nasr. Depois de encerrar a temporada tendo marcado os dois únicos pontos da Sauber, o que garantiu milhões de dólares ao time pelo 10º lugar no campeonato, o piloto brasileiro ainda não tem vaga garantida para 2017.

Se Wehrlein for para a Mercedes, Nasr tem Sauber e Manor como alternativas. Caso o alemão não vá para o time principal, a tendência é de que feche com a Sauber. Aí caberia a Nasr buscar mais patrocínio para conseguir uma vaga na Manor, que costuma lotear seu espaço para cobrir as despesas.

Caso Nasr não consiga uma vaga, o Brasil ainda teria a esperança de seguir no grid com um eventual retorno de Massa. A última vez que o país — terceiro no ranking das nações com mais vitórias na história da categoria (101), só atrás de Grã-Bretanha (256) e Alemanha (168) — ficou sem piloto foi em 1969.

O grid para 2017

Mercedes

Lewis Hamilton

A definir

Red Bull

Daniel Ricciardo

Max Verstappen

Ferrari

Sebastian Vettel

Kimi Raikkonen

Force India

Sergio Pérez

Esteban Ocon

Williams

Valtteri Bottas (tem contrato, mas pode ir para a Mercedes)

Lance Stroll

McLaren

Fernando Alonso

Stoffel Vandoorne

Toro Rosso

Carlos Sainz Jr.

Daniil Kvyat

Hass

Romain Grosjean

Kevin Magnussen

Renault

Nico Hulkenberg

Jolyon Palmer

Sauber

Marcus Ericsson

A definir

Manor

A definir

A definir