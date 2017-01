Alto custo pode tirar Silverstone do calendário da F-1 a partir de 2020

Pista clássica

As crescentes despesas com manutenção fazem os donos do circuito de Silverstone, palco do tradicional GP da Inglaterra, a cogitarem abandonar a Fórmula-1 no fim de 2019. Segundo os administradores, o alto custo pode os fazer acionar a cláusula de quebra do contrato, segundo o site Motorsport.

"Sem mudanças na equação econômica, o risco e o retorno não estão em um patamar aceitável", informou John Grant, presidente do conselho de administração do British Racing Drivers' Club, que controla o circuito. A quebra de contrato teria de ser informada antes da corrida de 2017, em 16 de julho.

Chefão da F-1, Bernie Ecclestone não se mostrou preocupado e falou, até mesmo, em buscar possibilidades para substituir Silverstone no calendário.



— Responsáveis por outras duas pistas entraram em contato conosco e estão dispostos a sediar o GP da Grã-Bretanha. E não há dúvida, queremos uma que realize a prova — afirmou Ecclestone à rede de TV britânica ITV.