Bicampeão, Hakkinen diz imaginar Bottas vencendo o título da F-1

Confiança finlandesa

Compatriota de Valtteri Bottas, o favorito para assumir a cobiçada vaga na Mercedes no campeonato da Fórmula-1 deste ano, o bicampeão Mika Hakkinen (McLaren, 1998 e 1999) disse que o finlandês tem todas as condições de se tornar campeão mundial. Bottas deve substituir Nico Rosberg, campeão no ano passado, que se aposentou.

— A situação é a melhor para um piloto, pois a equipe que tem dominado a F-1 quer você. É um sonho. Posso imaginar Bottas sendo campeão — declarou Hakkinen à TV finlandesa MTV3.

O ex-piloto, que chegou a ser um dos membros do staff que gerencia a carreira de Bottas, também destacou que cabe apenas ao finlandês, se confirmada a contratação pela Mercedes, mostrar que é capaz:



— Quando você entra no time que está no topo da montanha, cabe a você evoluir para conquistar corridas e o campeonato.

A Mercedes promete anunciar o substituto de Rosberg até o fim de janeiro. Se Bottas for mesmo o escolhido, uma vaga será aberta na Williams — e o mais cotado para ocupá-la é o brasileiro Felipe Massa, que já teria assinado contrato para voltar da aposentadoria.