Bottas terá liberdade para lutar com Hamilton na pista, garante Lauda

Sem ordens de equipe

Tricampeão mundial e atual diretor não-executivo da Mercedes, Niki Lauda disse que o novo piloto da escuderia, Valtteri Bottas, está liberado para as disputas de pista contra Lewis Hamilton em 2017. Segundo ele, as regras internas serão as mesmas adotadas no confronto entre o inglês e Nico Rosberg, campeão no ano passado e que se aposentou.

— Bottas foi a melhor escolha. Ele pode ser tão veloz quanto Nico. Sempre tivemos duplas fortes e capazes de lutar pelo título. Bottas trará experiência e velocidade. É um finlandês calmo e gosto disso. Fala pouco e trabalha muito — declarou Lauda à rede de TV alemã RTL.



Leia mais:

Os cinco motivos que levaram Massa a voltar à Fórmula-1

Os cinco motivos que fizeram a Mercedes contratar Bottas

Bottas ganha na "loteria" da F-1 e herda vaga de Rosberg na Mercedes

Lauda ainda revelou que Hamilton foi avisado sobre a contratação de Bottas e reagiu positivamente. Também previu uma temporada "tranquila", apesar de uma eventual disputa interna pelo campeonato.

— Estou muito tranquilo, pois temos novamente uma dupla de pilotos forte e equilibrada, assim como no ano passado.