Carros da Fórmula-1 em 2017 podem ser 40km/h mais rápidos nas curvas

Velocidade maior

As bruscas mudanças no regulamento técnico da Fórmula-1 previstas para 2017 tornarão os carros até 40km/h mais rápidos nas curvas de alta velocidade, segundo simulações feitas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). As informações são do site Motorsport.com.

Segundo a reportagem, esta velocidade será possível porque os pneus dos carros serão mais largos e as asas, maiores. A expectativa é de que, por volta, o tempo seja reduzido de três a quatro segundos.



O diretor de corridas da F1, Laurent Mekies, disse ao Motorsport.com que isso implicará em adaptações nos circuitos, buscando garantir a segurança dos pilotos:

— Cada uma das pistas está recebendo da FIA um pedido de atualização. Melbourne (a primeira do calendário, em 26 de março) já está pronta.