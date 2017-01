Chefe da McLaren diz que carro de 2017 não terá pintura "tradicional"

Fórmula-1

Quando se fala McLaren, a maioria dos brasileiros lembra das tradicionais cores vermelho e branco do carro tricampeão com Ayrton Senna. Desde lá, a equipe britânica já usou prata e, mais recentemente, o preto. Mas, para 2017, a tendência é uma mudança, segundo revelou o novo chefe do time, Zak Brown.

Segundo o site Grande Prêmio, Brown afirmou que a pintura deste ano será "não tradicional" e mencionou o tom de laranja, adotado pela escuderia entre 1968 e 1971. O lançamento do modelo 2017 está marcado para o dia 24 de fevereiro.



— Vocês verão algumas mudanças na pintura. Acho que todos vão gostar do carro, está legal. Não é tradicional — afirmou.

A expectativa é de que a mudança da equipe para esta temporada não se restrinja às cores. Desde 2015, quando passou a usar o motor Honda, a escuderia obteve como melhor colocação um mero 5ºlugar — a última vitória na F-1 foi em 2012, com Jenson Button.



