Dono da Manor diz que pontos de Nasr foram decisivos para derrocada

Ironia do destino

Proprietário da Manor, que anunciou nesta sexta-feira ter entrado em concordata e pode ficar de fora da Fórmula-1 em 2017, Stephen Fitzpatrick declarou que os dois pontos marcados por Felipe Nasr no GP do Brasil foi decisivo para a derrocada do time.

Ao terminar em nono lugar na prova, o brasileiro fez a Sauber ultrapassar a Manor no campeonato de construtores, garantindo milhões ao time suíço — os 10 primeiros colocados na competição recebem bonificação, enquanto o último não recebe nada.

— A corrida no Brasil acabou com nossas esperanças e colocou em dúvida a capacidade da equipe competir em 2017 — declarou Fitzpatrick ao site Motorsport.



Encerrada a temporada, Nasr foi preterido pela Sauber, que optou por contratar Pascal Wehrlein. Diante disso, a Manor é a única opção para que o brasileiro permaneça na Fórmula-1. Agora, diante do problema financeiro, a chance de ele ficar é mínima.

Fitzpatrick ainda falou com pessimismo sobre o futuro da equipe, diante do curto espaço de tempo para que encontre investidores capazes de apoiar o time na temporada:



— A decisão de hoje, de colocar a equipe com nova administração, representa um final decepcionante para uma jornada de dois anos para Manor.