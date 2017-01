Ecclestone diz que seria bom ter o filho de Schumacher no grid da F-1

Herdeiro de Schumi

Mick (à direita, ao lado do tetracampeão de F-1 Sebastian Vettel) foi vice-campeão da F-4 alemã e italiana em 2016

Chefão da Fórmula-1, Bernie Ecclestone disse que seria bom se Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher, chegasse a correr pela categoria. Para ele, a presença de Mick também poderia aumentar a atenção dos fãs pelo esporte no futuro:

— Se ele estiver perto do quão bom foi seu pai, por que não? Seria bom para a Fórmula 1 se o nome de Schumacher fosse novamente representado — declarou Ecclestone ao jornal alemão Bild.



Neste ano, Mick, que tem 17 anos, disputará a Fórmula-3 Europeia pela equipe Prema, mesma equipe do canadense Lance Stroll, que foi campeão da categoria no ano passado e assinou com a Williams para 2017. Em 2016, o alemão foi vice-campeão alemão e italiano de Fórmula-4.



— Do ponto de vista profissional, a Fórmula 3 está um pouco mais perto da Fórmula 1. Quero ser campeão mundial de F-1, é o que todo piloto quer, eu acho — afirmou Mick.