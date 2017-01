Equipe Manor entra em concordata e pode ficar de fora da Fórmula-1

Complicou

Más notícias para Felipe Nasr — e para a Fórmula-1: a equipe inglesa Manor anunciou, nesta sexta-feira, que entrou com um pedido de concordata na Justiça da Inglaterra. Em situação financeira delicada, a escuderia corre o sério risco de fechar as portas antes do começo do Mundial 2017, em março, na Austrália.

A empresa Just Racing Services, que administra a Manor, buscou um investidor para a equipe nos últimos dias, mas não conseguiu concretizar a venda. Com isso, todo o estafe do time na fábrica de Banbury foi comunicado do pedido de concordata. A nova administração ainda não sabe se vai conseguir finalizar o projeto dos carros para 2017, nem se o time vai participar dos testes de pré-temporada ou do campeonato, a partir de 24 de março, em Melbourne.

Última colocada entre os construtores no Mundial do ano passado, a Manor é uma das duas escuderias com vagas ainda em aberto para a próxima temporada da Fórmula-1 – a outra é a Mercedes, que deve fechar com o finlandês Valtteri Bottas. O brasileiro Felipe Nasr, que não renovou com a Sauber, era um dos concorrentes ao posto, e agora deve ficar de fora da categoria após dois anos.

