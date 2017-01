Gutiérrez desiste da F-1 e anuncia que correrá na Fórmula-E em 2017

De mudança

Piloto confirmou mudança de categoria em entrevista na Cidade do México, mas não anunciou em qual time correrá

Piloto confirmou mudança de categoria em entrevista na Cidade do México, mas não anunciou em qual time correrá Foto: Greg WOOD / AFP

Depois de ter sido preterido pela Haas na Fórmula-1 por não ter somado nenhum ponto no campeonato de 2016, Esteban Gutiérrez anunciou que correrá pela Fórmula-E em 2017.

O mexicano era um dos que disputavam com o brasileiro Felipe Nasr uma vaga na Manor, que declarou concordata na semana passada e pode ficar fora da temporada deste ano — o time ainda não havia anunciado nenhum piloto.

Em entrevista à imprensa na Cidade do México, Gutiérrez confirmou a mudança de categoria, mas não revelou em qual time irá correr. De acordo com o site Motorsport.com, ele deve assinar com a Dragon.



Além da oportunidade de seguir na ativa, a mudança também tem um propósito comercial, uma vez que a Cidade do México receberá em 1º de abril um "ePrix", como é chamada a corrida da Fórmula-E.

