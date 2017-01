Honda pretende fornecer motores para mais equipes na F-1 em 2018

Fórmula-1

Passadas duas temporadas de seu retorno à Fórmula-1, em parceria exclusiva com a McLaren, a Honda planeja ampliar a sua participação na categoria. A meta, a partir de 2018, é não só manter o contrato com a tradicional escuderia britânica como fornecer motores para outras equipes.

Segundo o site Grande Prêmio, a Sauber seria o primeiro time em negociação. O motivo seria a limitação contratual imposta por outras equipes, como Red Bull e Toro Rosso (Renault), Williams e Force India (Mercedes) e Haas (Ferrari) — além destas, Mercedes, Ferrari e Renault correm com motor de fábrica.



A expansão também passa, no entanto, pelo aval da própria McLaren, que já teria demonstrado interesse na exclusividade. Mas, recentemente, o diretor-esportivo da Honda, Yusuke Hasegawa reiterou a pressa em firmar o acordo, já que o contrato para o próximo ano precisa ser firmado até 28 de maio.

A Honda voltou à F-1 com a expectativa de repetir o sucesso do fim dos anos 1980 e início dos 1990, quando enfileirou cinco títulos consecutivos com Williams (1987) e McLaren (1988, 1989, 1990 e 1991). Desde que retornou, em 2015, o melhor resultado foi um 5º lugar — três vezes, com Fernando Alonso.