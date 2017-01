Manor tem até o dia 20 para evitar falência na Fórmula-1, afirma site

Crise financeira

Única equipe que não anunciou nenhum piloto, a Manor vive momentos decisivos para o seu futuro na Fórmula-1. Após declarar concordata, a escuderia tem até o dia 20 de janeiro para encontrar um novo investidor. Caso contrário, só terá como alternativa decretar falência. As informações são do site Motorsport.com

Segundo a reportagem, o time tem um projeto para o carro de 2017, mas não pode construí-lo por estar em processo de falência, o que impede investimentos. A equipe já havia entrado em situação semelhante no fim de 2014, mas conseguiu se recuperar e voltar ao grid na temporada seguinte.

Um dos motivos do problema financeiro é a perda da 10ª colocação no campeonato do ano passado, graças aos dois pontos marcados por Felipe Nasr para a Sauber, no GP do Brasil. Preterido pela equipe suíça, o brasileiro tem como única alternativa justamente a Manor.



Além da Manor, só uma equipe não confirmou os seus dois pilotos para 2017: a Mercedes. A tendência é de que os tricampeões anunciem Valtteri Bottas, da Williams, até o dia 23. Para o lugar do finlandês na escuderia britânica, o mais cotado é Felipe Massa, que já teria até assinado contrato para voltar à equipe.