McLaren promete redesenhar motor para voltar a lutar por vitórias na F-1

Buscando retomar os tempos de glória na Fórmula-1, a McLaren prometeu para a temporada deste ano uma reestruturação completa do motor Honda. A parceria com a montadora japonesa, iniciada em 2015, teve uma evolução, mas insuficiente para fazer o time brigar por pódios e vitórias.

O otimismo dos engenheiros também é reforçado pelo fim da limitação para ajustes no motor ao longo da temporada a partir de 2017. A própria mudança brusca no regulamento técnico da categoria é outro trunfo do time para tentar reduzir a diferença para os rivais.

— Para 2017, a unidade de potência será redesenhada. A arquitetura e o layout do motor Honda serão alterados para garantir maior performance — declarou o diretor técnico Tim Goss ao site oficial da escuderia.



A última vitória da McLaren na F-1 foi no GP do Brasil de 2012, com Jenson Button. Na época, o time usava motores Mercedes. O pódio mais recente da equipe na categoria foi no GP da Austrália de 2014, quando Kevin Magnussen, então estreante, terminou no segundo e Button, em terceiro.

