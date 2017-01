Mercedes ajudou a bancar contrato de Massa, diz chefe do time alemão

Fórmula-1

A volta de Felipe Massa à Fórmula-1 teve apoio decisivo da Mercedes. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o chefe da escuderia alemã, Toto Wolff, ajudou financeiramente a Williams a bancar o contrato de 6 milhões de euros (cerca de R$ 20,6 milhões) do brasileiro nesta temporada.

Além disso, a Mercedes teria oferecido desconto no fornecimento de motores ao time inglês, em um esforço para que a Williams liberasse Valtteri Bottas. O finlandês de 27 anos, que tem 77 corridas na F-1, foi anunciado na segunda-feira como substituto do campeão aposentado Nico Rosberg.



Leia mais:

Os cinco motivos que levaram Massa a voltar à Fórmula-1

Os cinco motivos que fizeram a Mercedes contratar Bottas

Bottas ganha na "loteria" da F-1 e herda vaga de Rosberg na Mercedes

— Não poderíamos fazer pedidos sem dar algo em troca. Estamos todos satisfeitos. E, obviamente, contribuímos financeiramente para o retorno de Felipe — declarou Wolff ao jornal italiano.

Com a volta à Fórmula-1, Felipe Massa poderá completar 270 GPs na categoria, caso dispute todas as provas desta temporada. O número o transformará no sexto piloto na história com mais corridas disputadas — o líder é Rubens Barrichello, com 323.



ens Barrichello, com 323.