Mercedes pagará taxa de inscrição recorde para temporada 2017 da F-1

Campeã sem desconto

O domínio absoluto da Fórmula-1 trouxe, quem diria, um problema à Mercedes. Atual tricampeão, com 19 vitórias em 21 corridas no ano passado, a escuderia alemã pagará uma taxa recorde de inscrição à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para a temporada 2017: US$ 5,2 mihões (cerca de R$ 17 milhões), segundo reportagem da revista alemã Auto Motor und Sport.

O motivo do alto valor foram os 765 pontos marcados pela Mercedes — a inscrição é calculada com base na pontuação de cada time no ano anterior. Em 2015, a escuderia havia pago em torno de R$ 15 milhões referentes à temporada passada, na qual Nico Rosberg foi o campeão, e Lewis Hamilton, o vice.

Vice-campeã com 468 pontos, a Red Bull desembolsará US$ 2,8 milhões (aproximadamente R$ 9,5 milhões). Já a Ferrari, que ficou em terceiro lugar, terá de pagar US$ 2,5 milhões (R$ 8,3 milhões).

As demais equipes também terão despesas milionárias: Force India (R$ 4,5 milhões), Williams (R$ 3,8 milhões), McLaren (R$ 2,9 milhões), Toro Rosso (R$ 2,7 milhões), Haas (R$ 2,1 milhões), Renault (R$ 1,8 milhões), Sauber (R$ 1,7 milhões) e Manor (R$ 1,6 milhões).

