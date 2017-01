Mercedes só sai do topo se tirarem os motores híbridos, diz Ecclestone

Fórmula-1

Conhecido pela sua sinceridade e por não ficar em cima do muro, o chefão da Fórmula-1, Bernie Ecclestone, foi categórico ao dizer que as mudanças previstas no regulamento da categoria para a temporada 2017 serão insuficientes para tirar a Mercedes do topo. Para Ecclestone, isso só ocorrerá quando os motores híbridos não forem mais usados na F-1.

— A Red Bull confia que vencerá a Mercedes com uma aerodinâmica melhor, mas não estou tão certo disso. A vantagem da Mercedes no motor ainda é grande. Precisamos de novas regras de motor o mais breve possível, para descartar os motores híbridos — declarou, em entrevista ao Sport Bild.

Leia mais:

Manor entra em concordata e pode ficar de fora da Fórmula-1

Sauber escolhe Wehrlein para substituir Nasr na F-1 em 2017

Conheça os motivos que seduzem Massa a se desaposentar da F-1

Ecclestone ainda disse que a F-1 tem tido prejuízos por ter regras complexas:



— É preciso mudar todas. São muito complicadas. Como vamos entreter as pessoas se elas não entendem mais nada? Nem os pilotos sabem mais o que podem ou não fazer. E se a gente deixasse eles se tocarem algumas vezes? Deixem que eles lidem com isso.

Questionado sobre uma possível mudança no formato dos fins de semana de corrida, ele comentou sobre a ideia de dividir a corrida em duas provas de 40 minutos, o que considera "mais atrativo", especialmente para os jovens.