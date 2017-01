Novato na F-1, canadense Lance Stroll testa a Williams na Malásia

Pegando experiência

Piloto de 18 anos foi campeão da Fórmula-3 Europeia no ano passado

Estreante na Fórmula-1, Lance Stroll foi o primeiro piloto a ir à pista em 2017. O canadense de 18 anos, que guiará a Williams nesta temporada, deu algumas voltas no traçado de Sepang, na Malásia. Para não desrespeitar as regras de testes, ele utilizou um modelo de 2014 da escuderia britânica, segundo o site Grande Prêmio.



Filho de Lawrence Stroll, um magnata da indústria da moda, o jovem vem buscando aumentar a sua experiência em monopostos. Para facilitar à adaptação aos carros mais atuais, a Williams acrescentou no modelo 2014 algumas especificações do usado no ano passado.

Campeão da Fórmula-3 Europeia em 2016, Stroll é uma aposta do time inglês, que também recebeu um bom "paitrocínio" para abrir as portas ao canadense.

Diante da possibilidade de Valtteri Bottas deixar o time e se mudar para a Mercedes, onde substituiria Nico Rosberg, a Williams quer que Felipe Massa reconsidere a aposentadoria e volte em 2017.