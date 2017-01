Novos donos da Fórmula-1 estudam reduzir o poder de Bernie Ecclestone

Fórmula-1

Após a confirmação da venda da Fórmula-1 ao grupo norte-americano Liberty Media, o chefão da categoria, Bernie Ecclestone, admitiu que ainda não clareza sobre os próximos passos nem até onde irá a sua autonomia.

Há rumores de que o Liberty Media teria escolhido Sean Bratches, ex-executivo da ESPN, para assumir as áreas de marketing, patrocínio e direitos de mídia de F-1, de acordo com reportagem do site Grande Prêmio. Os setores são a principal fonte de renda da categoria e estão sob a chefia de Ecclestone.



O grupo de mídia norte-americano já sinalizou que pretende modernizar a cobertura das corridas, expandir a comunicação via redes sociais e até alterar o calendário da categoria.

Ecclestone, no entanto, tem a confiança das equipes, com as quais firmou o chamado Pacto de Concórdia, documento que rege as relações comerciais e desportivas da categoria, cujo acordo atual tem validade até 2020.



— Vamos reunir as pessoas que podem cuidar de todas as coisas que tenho feito. Agora temos de ver como tudo vai funcionar — afirmou Bernie em entrevista à agência de notícias AP.