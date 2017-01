Pirelli ganha dias extras de testes para aperfeiçoar pneus de chuva

Fórmula-1

Para garantir um melhor desempenho dos pneus de chuva nesta temporada, a Pirelli, que fornece os compostos para a categoria, terá dois dias a mais de testes antes de o campeonato começar.

A decisão foi tomada em comum acordo pela Comissão da F-1 em reunião do Conselho Mundial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), realizada na quarta-feira. Para os testes, será usado um carro adaptado para o novo regulamento deste ano.



Leia mais:

Os cinco motivos que levaram Massa a voltar à Fórmula-1

Os cinco motivos que fizeram a Mercedes contratar Bottas

Bottas ganha na "loteria" da F-1 e herda vaga de Rosberg na Mercedes

A medida busca melhorar a eficiência dos pneus, que foi criticada pelos pilotos, principalmente, durante o GP do Brasil, disputado debaixo de muita chuva.

Outra ideia da empresa, segundo reportagem do site Motorsport, é melhorar o aquecimento dos compostos para as largadas, uma vez que, no novo regulamento para 2017, está previsto que as corridas sob forte chuva não serão mais iniciadas atrás do safety car.