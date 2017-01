Ricciardo será o primeiro piloto a guiar a nova Red Bull, diz site

Pré-temporada

Considerada a principal adversária da Mercedes, a Red Bull já definiu quem será o primeiro piloto a testar o RB13, novo carro para 2017. Segundo o site F1Today.net, Daniel Ricciardo foi o escolhido para começar a pré-temporada em Barcelona, na Espanha, no dia 27 de fevereiro.

Nos três dias seguintes, a pilotagem será alternada com Max Verstappen, um dos grandes destaques do campeonato passado. O holandês guiará a Red Bull nos dias 28 de fevereiro e 2 de março — Ricciardo voltará ao cockpit no dia 1º.

Verstappen começará, entretanto, a segunda bateria de testes, também no Circuito da Catalunha, prevista para ocorrer entre 7 e 10 de março. Ele guiará o carro nos dias 7 e 9, enquanto o australiano pilotará nos dias 8 e 10.



Diferentemente de Mercedes e Ferrari, a Red Bull ainda não anunciou a data oficial de lançamento do carro para 2017.