Rival de Nasr por vaga, Gutiérrez se diz confiante em ficar na F-1 em 2017

De olho no cockpit

Rival de Felipe Nasr por vaga na F-1, Esteban Gutiérrez disse estar confiante que conseguirá se manter na categoria. Preterido na Haas, onde não marcou nenhum dos 29 pontos da equipe na temporada passada, o mexicano de 25 anos disse acreditar na sua capacidade suas habilidades para convencer a Manor, único time com vaga disponível, a contratá-lo.

— Honestamente, se eu não tivesse velocidade ou talento nem me sentisse capaz eu nem teria tentando entrar na F-1. Estou trabalhando duro para conquistar o melhor na minha carreira — declarou o piloto ao site PlanetF1.

Leia mais:

Sauber escolhe Wehrlein para substituir Nasr na F-1 em 2017

Nasr admite que pode ficar sem assento na Fórmula-1 em 2017

Dança das cadeiras: veja como está o grid da F-1 para o próximo ano



Um dos grandes trunfos de Gutiérrez é o respaldo de polpudos patrocinadores, principalmente porque a Manor, time que ficou em último no campeonato passado, costuma "lotear" seu cockpit. No caso do mexicano, além dos dólares na conta, a equipe ainda teria um piloto com experiência e não um novato.

Quem também tenta uma vaga na Manor é o indonésio Rio Haryanto, que chegou a disputar 12 corridas na temporada passada, mas foi substituído por Esteban Ocon, pupilo da Mercedes, que concedeu desconto no pagamento por fornecimento de motores à escuderia para fazê-lo ganhar rodagem.

A favor de Nasr, no entanto, pesa o desempenho. Em duas temporadas na F-1 pela Sauber, o brasileiro somou 29 pontos, enquanto Gutiérrez marcou seis por Sauber e Hass em quatro anos, enquanto Haryanto teve como melhor resultado um 15º em Mônaco na sua única participação, em 2016, no mundial. A redução na cota de patrocínio do Banco do Brasil a Nasr, entretanto, é um entrave caso a Manor, que precisa de dinheiro, priorize os investimentos à habilidade.