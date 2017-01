Velocidade maior da F-1 em 2017 faz Austrália reforçar segurança para GP

Precaução em Melbourne

Diante das mudanças no regulamento técnico da Fórmula-1 para 2017, o circuito de Albert Park, sede do GP da Austrália, que abrirá o campeonato em 26 de março, está passando por revisões nos procedimentos de segurança.

Segundo a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o aumento na velocidade de curvas de média e alta pode fazer os tempos baixarem até quatro segundos por volta. As informações são do site Motorsport.

Por isso, a gestão do circuito reposicionará barreiras de pneus nas curvas 1, 6 e 14 e reforçará a proteção na curva 12, onde os carros poderão alcançar 230 km/h. O principal ajuste, entretanto, está previsto para a curva 14, na qual a proteção de pneus será dobrada de três para seis linhas. No ano passado.



No ano passado, o GP da Austrália foi palco de um dos acidentes mais graves da história recente da F-1. Na ocasião, Fernando Alonso, da McLaren, tocou a Haas de Esteban Gutiérrez ao tentar ultrapassar, bateu no muro lateral, capotou e só parou na caixa de brita da curva 3. Apesar do susto, o piloto espanhol saiu caminhando do carro.