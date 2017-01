Vettel diz que é questão de tempo para voltar a lutar pelo título da F-1

Alemão confiante

Depois de embalar quatro títulos em sequência na Fórmula-1 (2010 a 2013), Sebastian Vettel mostra confiança em chegar à quinta conquista com a Ferrari. Segundo o site Grande Prêmio, o alemão declarou que a volta à disputa pelo campeonato "é uma questão de tempo".



— Tivemos uma boa temporada em 2015 e ficamos mais perto da Mercedes — afirmou o piloto alemão.

Apesar de admitir que o time italiano não foi tão bem quando se esperava no ano passado, Vettel afirmou que as expectativas foram "bem altas", mas reiterou que as mudanças, tanto no regulamento da F-1 quanto na gestão da Ferrari, deixarão a equipe "mais forte".

— Não conseguimos o que queríamos alcançar em 2016, mas, a nossa meta principal em 2017 é lutar e ganhar o campeonato — ressaltou.