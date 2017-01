Volta de Massa à F-1 é uma "decisão errada", diz ex-piloto Jean Alesi

Língua afiada

Francês teve uma vitória e 32 pódios na categoria, com passagens marcantes por Ferrari e Benetton

O ex-piloto Jean Alesi, que teve passagens marcantes por Ferrari e Benetton, disse não entender os motivos que levariam Felipe Massa a reconsiderar sua aposentadoria e voltar à Fórmula-1. Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o piloto francês, que tem no currículo uma vitória e 32 pódios, classificou a possibilidade como um erro.

— Penso que seria uma decisão errada. Felipe parou e já virou uma página. E se a Williams não for tão rápida?

Massa já teria assinado um contrato com a Williams para correr em 2017. Na escuderia inglesa, ele substituiria Valtteri Bottas, que é o nome mais cotado para o lugar de Nico Rosberg — o atual campeão mundial surpreendeu ao anunciar o fim da carreira cinco dias após a conquista do título.

A escolha da Williams por Massa teria a ver com a sua experiência de 14 temporadas e o desempenho no próprio time, pelo qual guiou de 2014 a 2016. As características são vistas como cruciais porque, até então, o companheiro de Bottas é o canadense Lance Stroll, de apenas 18 anos, que estreará na F-1.

Na entrevista, Alesi também cutucou Rosberg. Disse que, por mais que seja necessário compreender a decisão do alemão, também ficou "surpreso e bravo" com o desfecho. E citou o tricampeão Ayrton Senna como exemplo:

— Fiquei surpreso e bravo. Não conseguia entender a razão de anunciar sua aposentadoria na mesma semana em que você ganhou o título. Aí eu pensei no Ayrton Senna, que dizia que pilotaria para a Williams até de graça. E, depois, ele morreu. Talvez Nico não estivesse com vontade de seguir correndo.