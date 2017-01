Williams confirma retorno de Felipe Massa à Fórmula-1

A aposentadoria de Felipe Massa na Fórmula-1 não chegou a durar nenhuma corrida. Na manhã desta segunda-feira, o piloto assinou um novo contrato para retornar à Williams, equipe pela qual guiou nas últimas três temporadas.

We are pleased to announce that @MassaFelipe19 has agreed to re-join Williams for the 2017 season, on a one-year deal. #WeAreRacing pic.twitter.com/ryYfKpmP0x