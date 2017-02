Alonso discorda de chefe e diz acreditar em vitórias da McLaren

Resultados

Fernando Alonso não concorda com a alegação do novo chefe da McLaren, Zak Brown, de que as vitórias serão impossíveis em 2017. Na semana passada, Brown admitiu que "nós não vamos vencer nenhuma corrida" neste ano.



— Ei li o que Zak Brown disse, mas quem sabe? — respondeu Alonso à Speed Week. — Estou mantendo uma atitude positiva, me preparando para o campeonato mais intensamente do que nunca, e farei tudo o que estiver em minhas mãos.

Alonso também respondeu às especulações de que a McLaren poderia ter uma pintura laranja em 2017:

— Eu li que poderia ser algo laranja, preto ou branco. Perguntei a Eric (Boullier), mas ele disse que eu verei no lançamento. O que espero é que seja um carro rápido.