Buscando destronar a Mercedes, Red Bull apresenta o RB13

A Red Bull lançou seu RB13, o carro com o qual espera disputar com a Mercedes o Mundial de Fórmula 1 neste ano, antes da abertura dos testes da pré-temporada em Barcelona. A Red Bull terminou em segundo no campeonato do ano passado, a única equipe a quebrar a hegemonia da Mercedes, graças à Max Verstappen na Espanha e Daniel Ricciardo na Malásia, sendo a segunda, uma dobradinha.

A equipe manteve sua pintura fosca, enquanto é outra a adotar a "barbatana de tubarão". O mais intrigante é o bico, que parece ter um duto na sua ponta. O RB13 é também o primeiro desenhado desde a mudança da Red Bull do combustível Total para o ExxonMobil, enquanto a equipe sugere que seu motor Renault terá 900 cavalos de potência.

Ricciardo e Verstappen foram ambos mantidos para 2017, tendo se juntado algumas corridas após o início da temporada 2016, com o objetivo da Red Bull de destronar a Mercedes. O australiano fará a estreia do carro na pista quando a pré-temporada começar no Circuito da Catalunha amanhã, segunda-feira.

