Com pintura nova, Toro Rosso é a última apresentar carro para 2017

Fórmula-1

A Toro Rosso completou a temporada de lançamentos da Fórmula-1 ao apresentar o novo STR12 no pit-lane do Circuito da Catalunha, na Espanha, antes do início dos testes da pré-temporada desta segunda-feira.

A Toro Rosso tradicionalmente corre com uma pintura azul escuro e roxo, mas na tarde deste domingo apresentou uma pintura azul marinho, prata e vermelha para seu novo carro.

Foto: Divulgação / Toro Rosso

O STR12 carrega uma "barbatana de tubarão" na traseira, semelhante à abordagem das outras equipes, mas também carrega um bico mais comum, fugindo da decisão de usar um bico `fálico¿ como a maioria das equipes optou.

Carlos Sainz Jr. fará sua terceira temporada na categoria com a Toro Rosso, enquanto Daniil Kvyat foi mantido, seu quarto ano na Fórmula 1, depois do seu rebaixamento da Red Bull na temporada passada. Sainz Jr. terá a responsabilidade de realizar o primeiro dia de testes no circuito na segunda-feira.

There¿s only one word to describe the look of this beauty... Fantastic! ¿¿¿¿¿¿#STR12 pic.twitter.com/1RHldmkC0Y — Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 26 de fevereiro de 2017

A Toro Rosso terminou o campeonato do ano passado na sétima posição, com alguns sextos lugares com Sainz Jr. e Max Verstappen, antes de ir para a Red Bull, sendo seus melhores resultados.

A equipe sediada em Faenza gradualmente regrediu do meio do pelotão por estar usando motores Ferrari com um ano de defasagem, mas para 2017 retornou a usar os motores atuais da Renault.

