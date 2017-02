Jenson Button será piloto reserva da McLaren em 2017

Opção

O diretor de corrida da McLaren, Eric Boullier, confirmou que Jenson Button será o piloto oficial de teste e reserva para a temporada de 2017.

O campeão mundial de Fórmula-1 de 2009 estava definido para um ano sabático da categoria, com Stoffel Vandoorne sendo promovido para um assento de corrida ao lado de Fernando Alonso nesta temporada.

Button não esteve presente no lançamento do McLaren MCL32, o que alimentou a especulação de que o piloto britânico assumiria ao menos algum papel em 2017 depois de ficar aliviado por deixar a categoria no final da temporada do ano passado em Abu Dhabi.

O britânico está na categoria desde 2001. Ele foi campeão pela Brawn GP em 2009 e está na McLaren desde 2010.