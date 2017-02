Lewis Hamilton domina segunda manhã em Barcelona

Pré-temporada

Lewis Hamilton manteve a supremacia da Mercedes na liderança da Fórmula-1, em ambos os pneus macios e supermacios, durante a manhã de testes desta terça-feira no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Hamilton, inicialmente, cravou uma série de tempos rápidos nos pneus macios, seu melhor um 1:21.766, um milésimo de segundo mais lento do que na segunda-feira, apesar de não conseguir cravar a volta ideal.

Ele conseguiu fazer a melhor primeira e segunda parciais durante a última hora de testes, também nos pneus macios, mas tirou um pouco o pé na sequência final de curvas. Hamilton reapareceu com pneus supermacios e cravou 1:20.963 para ficar à frente de todos os adversários, que cravaram suas melhores voltas com os compostos macio e médio.

Leia mais:

Massa quebra o silêncio e conta por que desistiu da aposentadoria

McLaren é a decepção no primeiro dia de testes da Fórmula-1

Lewis Hamilton lidera primeiro dia da pré-temporada da Fórmula-1

O piloto inglês da Mercedes também foi aquele que mais quilometragem completou, registrando 66 voltas no W08, equivalente a distância de um Grande Prêmio, antes de passar o carro para seu companheiro de equipe Valtteri Bottas para a sessão da tarde. De maneira intrigante, o carro de Hamilton carregou uma asa T dupla, enquanto a Mercedes reverteu para o uso da cobertura do motor mais tradicional, tendo corrido com a `barbatana¿ durante a tarde de segunda.

Kimi Raikkonen, da Ferrari, surgiu como o rival mais próximo de Hamilton, ficando 1,846s mais lento do que o britânico, porém registrando sua melhor volta nos pneus médios.

O piloto da Force India, Esteban Ocon, perdeu a primeira metade da sessão da manhã enquanto a equipe ainda resolvia problemas no seu sistema de exaustão enfrentados na segunda. Ocon se juntou à ação e pulou para terceiro, mas causou uma bandeira vermelha quando seu VJM10 parou na Curva 10. A sessão foi estendida em cinco minutos uma vez que seu carro foi retirado.

Confira os tempos da manhã do segundo dia em Barcelona:

1) Lewis Hamilton (Mercedes), 1:20.963 (66 voltas)

2) Kimi Raikkonen (Ferrari), 1:22.831 (47)

3) Esteban Ocon (Force India), 1:23.045 (27)

4) Kevin Magnussen (Haas), 1:23.200 (35)

5) Max Verstappen (Red Bull), 1:23.212 (31)

6) Daniil Kvyat (Toro Rosso), 1:25.012 (44)

7) Lance Stroll (Williams), 1:26.040 (12)

8) Stoffel Vandoorne (McLaren), 1:26.201 (29)

9) Antonio Giovinazzi (Sauber), s/tempo (2)

10) Jolyon Palmer (Renault), s/tempo (1)