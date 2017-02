Massa quebra o silêncio e conta como desistiu da aposentadoria

Explicações

Felipe Massa finalmente falou. Pouco mais de um mês após confirmar sua permanência na Fórmula-1, o piloto revelou, nesta segunda-feira, que as discussões que o levaram a cancelar sua aposentadoria começaram poucos dias depois de seu adeus a Williams, na festa de Natal da equipe. Falando após o primeiro dia de testes para sua 15ª temporada na categoria, o veterano explicou como a chocante aposentadoria de Nico Rosberg levou-o a cancelar a sua.

– Eu não liguei para ninguém. Se alguém quisesse falar comigo, precisaria me ligar. E foi exatamente o que aconteceu. Eu estava apenas esperando e seguindo o noticiário, e então aconteceu. Na verdade, aconteceu dois dias depois da festa de Natal com a equipe, quando me despedi de todos. Recebi, primeiramente, um SMS da Claire (Williams). Ela me perguntou se eu aceitaria não me aposentar. Eu disse "acho que precisamos conversar". Ela me ligou imediatamente, então falamos. Aí peguei o avião para a Inglaterra para ir falar com ela. Tivemos uma conversa muito longa. Demorou um pouco de tempo para ficar 100% claro, o que não era apenas devido a mim, mas porque havia tantas coisas com a Mercedes, com Valtteri (Bottas) e comigo – explicou Massa, dono do terceiro tempo nos treinos em Barcelona.

O vice-campeão de 2008 destacou que "seguiu seu coração" para tomar a decisão.

– Eu apenas segui meu coração, segui todas as mensagens que recebi de meus amigos, minha família. Então eu realmente não vi nenhuma mensagem dizendo "não faça isso". Isso é o que eu amo fazer. Estava certo de que não estava pronto para continuar na Formula-1 apenas para fazer parte do grid. Se trabalho em algum lugar, eu preciso trabalhar no lugar que sinto ser importante, que talvez possa ser competitivo. É impossível dizer, no momento, onde estamos e como vai ser esta temporada. Tomei esta decisão de continuar porque encontrei a possibilidade de permanecer na direção que considero profissional.

Massa disse que sua família apoiou plenamente sua decisão e brincou com os jornalistas.

– Vocês têm a ideia errada sobre minha esposa! Me lembro, quando disse a ela que ia parar, que ela ficou um pouco surpresa. Porque, normalmente, isso é o que eu fiz toda a minha vida, então o que ia fazer agora?

No entanto, o brasileiro admitiu ter reservas sobre voltar depois de sua aposentadoria emocionante do esporte no final do ano passado.

– Nunca vi um piloto que teve uma "despedida" incrível como eu. Tudo o que aconteceu no Brasil, mesmo em Abu Dhabi, tive um bom sentimento das pessoas. Eu disse "Ok eu me aposentei e agora estou voltando", por isso não foi fácil para mim – completou.

