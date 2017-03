Bottas marca o melhor tempo da manhã no sexto dia de testes da F-1

Na Espanha

Valtteri Bottas marcou o melhor tempo dos testes de pré-temporada da Fórmula-1 na manhã desta quarta-feira, em Barcelona, na Espanha.



Assim como na terça-feira, Felipe Massa fez uma excelente sessão para Williams sendo o segundo mais rápido, apenas 0.110s de seu ex-companheiro de equipe, Bottas. Massa estava com pneus ultramacios.

Bottas e Massa lideram o "ranking" de quilometragem adquirida, bem como velocidade, registrando 69 e 63 voltas, respectivamente. Na sessão da tarde os pilotos serão Lewis Hamilton pela Mercedes e Lance Stroll pela Williams.



Kimi Raikkonen ficou em terceiro com a marca de 1:20.106s utilizando pneus macios. Esse foi seu melhor tempo depois de permanecer quase duas horas nos boxes, enquanto a Ferrari realizava uma ¿verificação do sistema de fluídos¿. A ação restringiu Raikkonen a 39 voltas, ficando a frente apenas de Max Verstappen, da Red Bull, com 34 voltas e Fernando Alonso, da McLaren, com apenas 27 voltas. Alonso fez o pior tempo, 3.732s atrás de Bottas.

Verstappen ainda conseguiu definir o quarto melhor tempo com pneus macios, 0.026s atrás de Raikkonen. Nico Hülkenberg completou os cinco melhores com a marca de 1:21.213s utilizando pneus supermacios, um décimo a frente de Sergio Perez, que com pneus supermacios ficou na sexta posição.

Na sétima colocação ficou a Toro Rosso de Carlos Sainz, seguido de Romain Grosjean (Haas), Pascal Wehrlein (Sauber) e Alonso.