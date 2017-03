Daniel Serra é o mais rápido em treino coletivo da Stock Car

Na frente

A temporada 2017 da Stock Car começa neste final de semana, em Goiânia. Mas os carros já foram à pista do Autódromo Ayrton Senna: Daniel Serra, que faz sua primeira prova pela Eurofarma RC, foi o mais rápido no treino coletivo desta quinta-feira. Ele ficou à frente de Thiago Camilo e Julio Campos.

Piloto do carro 29, Serra anotou a melhor volta com o tempo de 1min24s463, um décimo à frente de Camilo (Ipiranga Racing). Campos (Prati-Donaduzzi), terceiro colocado no treino, ficou a quase três décimos do líder.

O teste foi marcado pelo equilíbrio. Entre os 30 pilotos que foram à pista, 26 ficaram separados por menos de um segundo de diferença. Os três gaúchos que participam do campeonato em 2017 tiveram desempenhos distintos: Vitor Genz (Eisenbahn Racing), mais experiente, fez um bom treino e anotou o nono melhor tempo. Cezar Ramos e Marcio Campos, ambos da estreante Blau Motorsport, ficaram em 28º e 30º, respectivamente.

Nesta sexta, os pilotos terão uma sessão de treinos livres. No sábado, mais um treino livre e a classificação, às 13h. As duas baterias serão realizadas no domingo, às 13h e às 14h10min.

*ZHESPORTES