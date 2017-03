Equipe gaúcha buscará o terceiro título do Brasileiro de Turismo em 2017

Automobilismo

Está sediada no Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Caxias, a atual bicampeã do Campeonato Brasileiro de Turismo, considerado a categoria de acesso à Stock Car. Trata-se da Motortech by Viemar, que a partir do dia 2 de abril começa a buscar, na cidade de Goiânia, o tri.



Sem mais contar com o responsável pelos dois últimos títulos por pilotos — Márcio Campos, de Farroupilha, seguiu para a Stock Car —, a Motortech aposta em 2017 em outro gaúcho: o pelotense Gabriel Robe, de 19 anos, que ficou com o vice-campeonato em 2016 e, junto ao ex-companheiro, foi fundamental na conquista por equipes nas duas últimas temporadas.



— A gente acredita muito no Gabriel, que é praticamente da casa e vai para o terceiro ano na Turismo — comenta Adilson Morari, chefe da equipe.

Natural de São Paulo, Matheus Muniz, de 18 anos, é o outro trunfo da Motortech. Egresso da Fórmula 3, o jovem ainda precisa se adaptar à nova categoria, mas afirma contar com uma ajuda importante para facilitar o processo de adaptação.



— O toque do Turismo, que é V8, é muito maior. Então, o Robe me ajuda bastante com isso, controle de pedal e freada — diz Muniz.



Tuca Antoniazi é outro que conta com a ajuda de Robe. Aos 45 anos, o gaúcho de São José do Ouro disputará o Brasileiro de Turismo pela Motorsports, uma segunda equipe administrada pela Motortech. A exemplo de Muniz, fará a primeira temporada na categoria. Os pontos que computar, entretanto, serão direcionados para a Motorsports.



