Felipe Massa revela expectativa de ser competitivo na Williams em 2017

Felipe Massa diz que foi "importante" se sentir querido na Fórmula-1. O brasileiro anunciou sua aposentadoria em setembro de 2016, mas a Williams foi atrás e o recontratou após perder Valtteri Bottas para a Mercedes, na sequência da decisão do campeão Nico Rosberg de se aposentar.

— Eu tomei a minha decisão de que, se alguém quisesse falar comigo, eles precisariam me ligar. Então foi isso que aconteceu exatamente — comentou Massa. — Eu não liguei para ninguém, estava apenas esperando, tentando ver, seguindo a mídia, mas na verdade aconteceu dois dias depois da festa de Natal com a equipe, onde disse adeus a todos — explicou.

— Recebi primeiro um SMS da Claire (Williams). Ela perguntou se eu aceitaria parar a minha aposentadoria e eu disse: "Escute, eu acho que precisamos conversar". Ela me ligou de imediato, falamos, então eu fui de avião para a Inglaterra para sentar com ela e discutimos muitas coisas em torno disso, algumas ideias para a equipe, o que não funcionou no ano passado — contou.

— Nós tivemos uma conversa muito longa, e então demorou um pouco de tempo para ficar 100% claro o que não era apenas devido a mim, mas devido a tantas coisas ao redor, com a Mercedes, com Valtteri, comigo — prosseguiu o brasileiro.

— Eu sigo o meu coração, todas as mensagens que recebi dos fãs, da minha família. Eu realmente não vi nenhuma mensagem dizendo: "Não faça isso". Eu sigo meu coração, é isso que eu amo fazer — declarou Massa, que não teria retornado se não acreditasse na capacidade da Williams de ser competitiva este ano.

— Eu estava certo de que não estava pronto para continuar na Fórmula-1 apenas para fazer parte do grid. Eu preciso trabalhar no lugar em que eu me sinta importante, onde eu possa ser importante, talvez ser competitivo.

— Com certeza, é impossível dizer no momento onde estamos e como vai ser nesta temporada, mas eu tomei essa decisão de continuar porque eu encontrei a possibilidade de permanecer na direção profissional — concluiu Massa.