Force India apresenta inusitada pintura rosa para 2017

A Force India revelou uma inusitada pintura rosa em seus carros que usará durante a temporada 2017 da Fórmula-1. A mudança ocorre depois da equipe assinar um novo acordo com o patrocinador BWT (Best Water Technology), especializada no desenvolvimento de tecnologias ecologicamente corretas para o tratamento de água. Os pilotos Sérgio Perez e Esteban Ocon também terão detalhes na cor rosa em seus capacetes.

— A chegada da BWT na Fórmula-1 é uma grande notícia e representa uma das parcerias mais significativas ao longo dos nossos 10 anos — disse Vijay Mallya, chefe da Force India.

— É um sinal do quão longe estamos indo com a equipe através de nossos resultados fortes que se completa com um desempenho comercial sólido. Alterar a cor dos nossos carros é uma indicação da força desta nova parceria e uma verdadeira declaração de intenções da BWT, a medida que iniciam sua relação esportiva com a Fórmula 1 — completou.