Gaúchos vencem na abertura da temporada de Endurance

A pista molhada não foi problema para a dupla gaúcha Franco Pasquale e Tiel Andrade, que venceu a etapa de abertura dos Campeonatos Brasileiro e Gaúcho de Endurance. Com o protótipo MC Tubarão IX Duratec Turbo eles cruzaram na frente após três horas de prova no autódromo de Tarumã, em Vimão, no sábado.

A chuva forte fez com que a largada fosse dada com pista molhada. Aos poucos, o piso foi secando e as equipes aproveitaram a entrada do safety car para colocar pneus para seco. Saindo em segundo no grid, Pasquale/Andrade pisaram fundo até ultrapassar o Porsche GT3R #20 da dupla Ricardo Maurício/Marcel Visconde por duas vezes.

A próxima etapa, válida apenas pelo Gaúcho da modalidade, será disputada em 29 de abril, em Guaporé.