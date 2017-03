Hamilton voa e garante a primeira pole position da temporada 2017

GP da Austrália

Lewis Hamilton é o pole position da primeira etapa da Fórmula 1 2017. O inglês fez uma volta voadora em Melbourne e garantiu sua 62ª pole position da carreira. Sebastian Vettel se colocou entre as Mercedes, tirando a primeira fila de Valtteri Bottas. Massa se classificou em sétimo no GP da Austrália.

Pela ameaça de chuva que pairava sobre Melbourne, o treino de classificação começou com todos os carros indo para a pista, com o objetivo de garantir logo o melhor tempo do Q1, a grande maioria optaram pelos compostos ultramacios.



Vandoorne achou o caminho da grama e a McLaren disse a ele, via rádio, que o carro enfrentava problemas no motor.



Bottas estava na frente, seguido por Hamilton, mas o britânico logo tratou de colocar ordem na casa e assumir a ponta do treino. Vettel, de pneus supermacios estava em terceiro, no momento. Perez, Ricciardo e Massa, completavam as seis primeiras colocações.



Ricciardo ainda arrumou tempo de melhorar seu tempo e subir para o quarto posto. Magnussen também escapou, mas conseguiu retornar para a pista, sem mais problemas.



Ao final do Q1, os eliminados foram: Giovinazzi, Magnussen, Vandoorne, Stroll e Palmer. No início do Q2, o mesmo drama do Q1 se repetiu. Todos correndo contra o tempo, antes que a chuva caísse, já que a ameaça era forte.



Bottas fez o primeiro tempo com 1:23.215, seguido por Hamilton à 0.036 acima, Raikkonen e Vettel. O brasileiro Felipe Massa aparecia em sétimo lugar, atrás das duas Red Bulls.



Na segunda tentativa de todos, ainda no Q2, Vettel tentou, mas perdeu tempo no final e não conseguiu melhorar. Bottas e Hamilton sequer voltaram para a pista.



No encerramento do Q2, os eliminados foram: Perez, Hulkenberg, Alonso, Ocon e Ericsson. No Q3, uma garoa fina começou a cair no circuito de Albert Park, mas não o suficiente para molhar a pista.



Hamilton já tratou de fazer 1:22.496, botando três décimos em Vettel que era o segundo no momento. Há oito minutos do fim, Ricciardo, em sua volta rápida, rodou e bateu a traseira de seu Red Bull na barreira de proteção de pneus. Provocando uma bandeira vermelha.



Bottas fez o melhor tempo, mas não durou nem cinco segundos, pois Hamilton assumiu a ponta e garantiu a pole position do GP da Austrália. Vettel melhorou a sua volta e se enfiou entre as Mercedes, conseguindo a segunda colocação. Raikkonen fechou em quarto, com Verstappen em quinto.



Felipe Massa conseguiu se classificar na sétima colocação, atrás de Romain Grosjean.



Confira o grid de largada para o GP da Austrália:



1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1:22.188

2) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1:22.456

3) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1:22.481

4) Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) - 1:23.033

5) Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1:23.485

6) Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1:24.074

7) Felipe Massa (BRA/Williams) - 1:24.443

8) Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) - 1:24.487

9) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1:24.512

10) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - s/tempo *

11) Sergio Pérez (MEX/Force India) - 1:25.081

12) Nico Hülkenberg (ALE/Renault) - 1:25.091

13) Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1:25.425

14) Esteban Ocon (FRA/Force India) - 1:25.568

15) Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1:26.465

16) Antonio Giovinazzi (ITA/Sauber) - 1:26.419

17) Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1:26.847

18) Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) - 1:26.858

19) Jolyon Palmer (ING/Renault) - 1:28.244

20) Lance Stroll (CAN/Williams) - 1:27.143 **



*LANCEPRESS