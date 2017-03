Kimi Raikkonen lidera última manhã da semana em Barcelona

Fórmula 1

O piloto da Ferrari, Kimi Raikkonen, cravou o melhor tempo nas condições secas, depois de inicialmente ser planejado um teste em pista molhada, na última manhã da primeira semana de testes da pré-temporada da Fórmula 1 nesta quinta-feira.



A fase inicial de testes desta quinta-feira foi dedicada aos pneus de pista molhada, depois de um pedido da Pirelli, por conta de reclamações dos pilotos sobre o composto da empresa no ano passado.



O circuito foi artificialmente molhado por oito caminhões-pipa logo após a conclusão dos testes de quarta-feira, e os carros foram para a pista assim que a sessão de quinta começou.



Mais de 250 mil litros d¿água foram jogados no circuito, mas a atividade foi inicialmente limitada, com uma longa primeira hora de silêncio.



Apenas algumas poucas voltas foram realizadas nos pneus de chuva, antes do circuito secar o suficiente para os pneus intermediários serem usados, com Max Verstappen, da Red Bull, sendo o mais rápido com os pneus de banda verde.



Com apenas uma hora para o fim do período da manhã, os pneus slicks foram instalados nos carros quando uma linha seca se formou, com Raikkonen inicialmente surgindo como o mais rápido, antes de Sergio Perez, da Force India, abaixar a marca.



Stoffel Vandoorne, que realizou uma série de voltas logo cedo, curtiu um curto período no topo da tabela de tempos nos pneus ultramacios, antes de Raikkonen superar seus esforços.



Raikkonen cravou seu melhor tempo, um 1:22.305, com o composto macio.



Seu ex-companheiro, Romain Grosjean, da Haas, surgiu como o concorrente mais próximo de Raikkonen, 0.434s atrás, tendo cravado seu melhor tempo com os pneus supermacios.



Vandoorne ficou em terceiro, melhorando nos supermacios, adicionando mais quilometragem na McLaren, na manhã mais encorajadora para a equipe neste ano.



Verstappen terminou em quarto, com Perez em quinto, e Nico Hulkenberg em sexto, o piloto da Renault foi quem mais voltas completou, 51, durante o período de quatro horas.



Antonio Giovinazzi retornou ao cockpit da Sauber no lugar do lesionado Pascal Wehrlein e assumiu a sétima posição, na frente de Valtteri Bottas, numa manhã complicada para a Mercedes.



Depois de três dias sólidos e produtivos, a Mercedes foi pega por problemas pela primeira vez em 2017, já que um problema elétrico impediu Lewis Hamilton de entrar na pista no W08.



Hamilton então optou por encerrar sua semana mais cedo, com Bottas entrando pela Mercedes nos 15 minutos finais da sessão, antes da sessão vespertina, e ele não cravou nenhum tempo competitivo.



Os problemas da Toro Rosso continuaram já que, depois de problemas na quarta-feira, Daniil Kvyat conseguiu somente completar uma volta de instalação nas condições de pista molhada antes de permanecer na garagem.



A Williams não participa da sessão depois o acidente de Lance Stroll na quarta-feira, quando o canadense acertou o muro na saída da Curva 5.



Foi confirmado mais no final da manhã que a pista seria mais uma vez molhada durante a hora de almoço, para ter mais ação com a pista molhada.



Confira os tempos desta manhã em Barcelona:

1. Kimi Räikkönen (Ferrari) – 1:22.305 (Macios), 45 voltas

2. Romain Grosjean (Haas) – 1:22.739 (Supermacios), 49

3. Stoffel Vandoorne (McLaren) – 1:23.918 (Supermacios), 35

4. Max Verstappen (Red Bull) – 1:23.920 (Médios), 43

5. Sergio Pérez (Force India) – 1:24.893 (Macios) 25

6. Nico Hülkenberg (Renault) – 1:24.974 (Macios) 51

7. Antonio Giovinazzi (Sauber) – 1:25.037 (Macios) 37

8. Valtteri Bottas (Williams) – 1:36.612 (Macios) 9

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso) – s/tempo, 1