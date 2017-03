Lewis Hamilton domina primeiro dia de treinos do GP da Austrália

Voando baixo

Lewis Hamilton manteve uma vantagem considerável sobre o restante do grid da Fórmula-1 durante a segunda sessão de treinos livres realizada nesta sexta-feira em Melbourne, na Austrália, chegando bem perto do recorde do circuito. O inglês terminou meio segundo à frente do seu companheiro de equipe Valtteri Bottas no primeiro treino livre, quando a dupla da Mercedes usou pneus ultramacios, com seus rivais nos supermacios.



No segundo treino, apesar de a maioria dos pilotos ter experimentado os ultramacios, Hamilton ainda conseguiu manter cinco décimos sobre seu rival mais próximo, tudo por conta da marca de 1:23.620.



O tempo do inglês foi apenas um décimo atrás do recorde registrado em treino classificatório pertencente a Sebastian Vettel com o tempo de 1:23.529 em 2011. Kimi Raikkonen ficou com o quarto melhor tempo, depois de perder um dos seus jogos de pneus ultramacios por conta de uma saída de pista pela brita da Curva 1, sendo o último piloto dentro do mesmo segundo de Hamilton.



Todos os quatro pilotos abandonaram suas voltas rápidas no início dos seus ultramacios, atrapalhados por Felipe Massa saindo da pista, por conta de um problema mecânico, e causando bandeiras amarelas.



A Red Bull enfrentou uma sessão mais desafiadora, com o carro de Daniel Ricciardo em quinto, um segundo atrás do líder, e Max Verstappen saindo na Curva 12.



Verstappen ultrapassou as zebras e foi para a grama, danificando o seu carro. Com isso, o piloto holandês encerrou sua sessão mais cedo, sem ter tempo para andar com os ultramacios ou de fazer uma simulação de corrida.Carlos Sainz Jr. e Daniil Kvyat progrediram para colocar a Toro Rosso no top 10, com Romain Grosjean, da Haas, e Nico Hulkenberg, da Renault, entre eles.



Um fato a ser notado é que a Haas removeu a ¿asa T¿ do topo da sua ¿barbatana¿ para o segundo treino, depois de as imagens mostrarem o dispositivo flexionando muito durante a primeira sessão de treinos livres.



Confira os tempos do segundo treino livre do primeiro dia em Melbourne:



1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1:23.620

2) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1:24.167

3) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1:24.176

4) Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) - 1:24.525

5) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1:24.650

6) Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1:25.013

7) Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) - 1:25.084

8) Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1:25.436

9) Nico Hülkenberg (ALE/Renault) - 1:25.478

10) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1:25.493

11) Sergio Pérez (MEX/Force India) - 1:25.591

12) Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1:26.000

13) Esteban Ocon (FRA/Force India) - 1:26.145

14) Felipe Massa (BRA/Williams) - 1:26.331

15) Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1:26.498

16) Lance Stroll (CAN/Williams) - 1:26.525

17) Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) - 1:26.608

18) Pascal Wehrlein (ALE/Sauber) - 1:26.919

19) Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1:27.279

20) Jolyon Palmer (ING/Renault) - 1:27.549



