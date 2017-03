Matheus Leist larga em quarto na estreia na Indy Lights

Começou bem

O gaúcho Matheus Leist mostrou talento na sua primeira experiência oficial pela Indy Lights. o piloto nascido em Novo Hamburgo anotou o quarto tempo no treino que definiu o grid de largada para a etapa de São Petersburgo, na Flórida, neste sábado, que abre a temporada 2017 da competição.

Leist, campeão da F-3 Inglesa no ano passado, conseguiu o lugar na segunda fila ao anotar o tempo de 1min08s005 — e ficou feliz com o resultado.

— Estou bastante satisfeito com esse primeiro classificatório. A pista tem algumas partes que são bem estreitas, então tive que me acostumar um pouco na hora do treino livre, mas na tomada foi tudo ótimo, e a expectativa é de lutar pelo pódio — disse o gaúcho de 18 anos.

A prova, que começa às 19h10min (de Brasília), será marcante para Leist não apenas pela estreia na Indy Lights, mas por marcar sua primeira corrida em circuitos de rua e também a primeira vez que corre nos Estados Unidos.

— O carro está muito bom e espero que os resultados sejam bons. Acho que dá para ficarmos entre os três, já que tivemos uma evolução muito rápida nesse primeiro dia de treinos — avaliou o piloto da Carlin.

