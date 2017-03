Nova equipe da Stock Car contará com dupla de pilotos gaúchos

Velocidade

A Stock Car contará com uma dupla de pilotos gaúchos na temporada 2017. A Blau Motorsport, nova equipe da categoria, confirmou nesta segunda-feira que César Ramos, 27 anos, de Novo Hamburgo, e Márcio Campos, 31 anos, de Farroupilha.

Campeão da Fórmula-3 Italiana em 2010 — primeiro brasileiro a faturar o título —, Ramos disputou a Stock em 2015, após participar da World Series, uma das principais categorias de monopostos da Europa. No Brasil, teve sua primeira experiência em carros de turismo e terminou o campeonato como a revelação da temporada. Em 2016, participou de duas provas.

Leia mais:

Pilotos precisam ganhar músculos para lidar com potência dos carros da F-1

Ecclestone: "Quero lembrar de Schumacher como era, não como está"

Ross Brawn criará força-tarefa para planejar futuro da Fórmula-1



— Estou muito feliz de retornar à Stock Car. Tive uma primeira temporada de aprendizado e readaptação ao automobilismo brasileiro em 2015, quando retornei da Europa para competir na categoria. Agora, acredito que poderei ir ainda mais longe e brigar por bons resultados. A estrutura que a Blau Motorsport montou é fantástica e certamente nos dará condição de evoluir muito ao longo do ano e surpreender — disse Ramos durante a apresentação do time, em Cotia, São Paulo.

Márcio Campos disputa a primeira temporada completa da categoria Foto: Fernanda Freixos / Império Agecom/Divulgação

Campos, por sua vez, vai disputar a primeira temporada completa após faturar o bicampeonato do Brasileiro de Turismo. O piloto participou da primeira etapa da Stock Car no ano passado.

— Depois de vencer por duas vezes o Brasileiro de Turismo, que é a principal categoria de acesso à Stock Car, posso dizer que estava extremamente ansioso por viver este momento. Estar nesta disputa ao lado de uma marca tão tradicional e de uma equipe tão competente é a realização de um sonho para mim. Agora vamos trabalhar forte para corresponder à toda confiança que a Blau Motorsport depositou no meu trabalho — comemorou Campos.

A Stock Car começa no dia 2 de abril, em Goiânia, e terá 12 etapas — três no Rio Grande do Sul: nos dias 23 de abril (Velopark), 21 de maio (Santa Cruz do Sul) e 26 de novembro (Tarumã).

*ZHESPORTES